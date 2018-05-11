شاهد.. غراب يسرق بطاقة ائتمان ليشتري تذكرة قطار بطوكيو

نعلم أن الغربان من الكائنات الذكية، ولكن هل يصل بها الأمر إلى استخدام بطاقة ائتمانية لشراء تذكرة قطار.

نعم حدث ذلك في اليابان، حيث تم رصد غراب وهو يحاول سرقة بطاقة امرأة ليفعل ذلك.

وفي مقطع الفيديو الذي جرى تصويره بمحطة Kinshichō في طوكيو، والذي نشره مستخدم ياباني على "تويتر"، تبدو مهارات وذكاء الغراب.

ويظهر الغراب وهو يعافر آلة بيع التذاكر قبل القفز إلى العميلة الواقفة بجوار الجهاز التالي وسرقة بطاقتها الائتمانية، في الوقت الذي كان الجهاز يخرج فيه البطاقة.

وربما لا يعرف الغراب ما الذي ينبغي عليه أن يفعله بعد هذه النقطة، لكنه أدرك أهمية هذه البطاقة في الحصول على الملصق اللامع (التذكرة)، وقد أعاد الغراب البطاقة لمستخدمتها.

الغربان تخطط للمستقبل

من دلالة المشهد فالغربان تفهم أسلوب المقايضة، كما أنها تدرك السبب والنتيجة، لكن ليس هذا فحسب، فالغربان أيضا لها قدرة على التخطيط للمستقبل وتبادل الأشياء (أي أن يقدم شيئا مقابل شيء).

ويستخدم الغراب هذه المهارات في الحصول على طعام أفضل في مساره اليومي.

آلة بيع الغراب

وكان المخترع جوش كلاين من الولايات المتحدة قد صمم ما يعرف بآلة بيع الغراب التي تقوم بتوزيع الفول السوداني، عندما يقوم الطائر بحشر عملة معدنية في الآلة.

وقد هدفت الفكرة إلى تدريب الغربان البرية للعثور على العملات المفقودة، في مقابل الحصول على وجبة خفيفة.

ولنا أن نحزر ماذا يفعل الغراب؟

حل المشاكل تلقائياً

وفي كل الأحوال فالغراب أثبت الأسس في التخطيط لبعض الأمور الصغيرة.

غير أنه من المعروف أن الغربان البرية لها ذكاء في حل المشاكل من تلقاء نفسها.

وهناك أدلة على ذلك مثل استخدام عبور السيارات عند إشارات المرور لتقشير المكسرات، ومن ثم جمعها مع توقف الحركة (كما يظهر في الفيديو أسفل).

وبعض الغربان تقوم بصناعة عصي لالتقاط الأطعمة التي لا تستطيع المناقير الوصول إليها. كما أن لديها مهارة حفظ الأدوات لاستخدامها مرة أخرى.

حب الاستطلاع

من الواضح أن الغراب في الفيديو الياباني لا يعرف ما هي بطاقة الائتمان، أو كيف تعمل آلة إصدار التذاكر، لكن مغزى الفيديو في طريقة الغراب ورغبته في التعلم والاستكشاف، أو حساسية حب الاستطلاع وهي ما يميزه.

فإذا كنا نعرف الغربان جيداً فلن نفاجأ أنها يمكن أن تفعل ذلك.

وفي التراث الديني نتذكر كلنا كيف أن الغراب أرشد قابيل لطريقة دفن أخيه هابيل بعد أن قتله.

كما أن قصة الغراب الذي استعان بالحجارة ليشرب الماء الذي كان قابعاً في قعر الزير، معروفة جداً.