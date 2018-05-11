شاهد للنهاية لحظات الرعب القاتل.. فهود تحاصر أسرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو شاهده الملايين للقطات تحبس الأنفاس تظهر مجموعة من الفهود تحاصر عائلة فرنسية وأطفالها الصغار بعد أن خرجوا من سيارتهم في حديقة سفاري.

ووثقت سيارة في الجوار المقطع المرعب الذي يفطر القلب في Beekse Bergen Safari Park خارج مدينة Tilburg الهولندية والذي نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية.

ويظهر في الفيديو صراخ الناس الموجودين في السيارة الثانية عندما تبدأ الحيوانات المفترسة في الانتباه وتتوجه إلى الأسرة التي أصبحت في قلب معركة الحياة والموت.

وتمكن أفراد الأسرة من العودة إلى سيارتهم بعد مناوشات مع الفهود الثائرة في لحظات قاتلة مرت عليهم كسنوات.

وعلق مدير الحديقة نيلز دي ويلدت على هذا الحادث المروع، حيث قال إن العائلة كانت "محظوظة بشكل لا يصدق".

وقال لمحطة نوس الهولندية الإذاعية: "إن هذه العائلة محظوظة جدا، لأن الفهود لم يكونوا جائعين للغاية وليسوا في حالة صيد".