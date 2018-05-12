شاهد.. ضربوا دباً حتى الموت وأنقذوا رجلاً

حاول دب في #الهند افتراس رجل كان يحاول التقاط صورة #سيلفي مع الحيوان المفترس، ولكن الأخير لقي مصيره بعد أن تكاتف عليه الأهالي وأنقذوا الرجل، وانقضوا ضربا على الدب حتى أصبح جثة هامدة.

ورصد مقطع فيديو في ولاية أوديش الهندية #انقضاض_الدب على الرجل البالغ من العمر 27 عاما، ومحاولة افتراسه، ولكن التدخل السريع لعدد كبير من الرجال بعصيهم وحرابهم وصخورهم، أنقذ حياة الضحية في اللحظات الأخيرة.

وسُمع في المقطع الكثير من الصراخ والصياح أثناء اندفاع السكان المحليين للهجوم على الدب، الذي اضطر تحت وقع الضربات العنيفة إلى التخلي عن فريسته البشرية، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة.

وخرج الضحية سالما من الهجوم باستثناء جراح سطحية طفيفة.

وتنتشر بالهند 3 أنواع من الدببة: دب الهمالايا الأسود، والدب البني، والدب الكسلان.