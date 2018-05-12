شاهد ماذا يفعل غضب أنثى بزوج خائن وعشيقته؟

فار دم إسباني في عروق #زوجة_غاضبة فانقضت على زوجها الخائن وعشيقته أثناء وجودهما في المطار، وجذبت شعر العشيقة بكل قوة، وفشل الزوج الحائر والمرتبك في تحرير رأس فتاته من يد زوجته في مشهد مثير.

ورصد مقطع فيديو الواقعة التي واصلت فيها الزوجة صراخها وشتائمها وهي ممسكة بشعر منافستها بكل قوة أحنت رأس الأخيرة وعنقها.

ووجهت الزوجة إهاناتها إلى الزوج الذي بدا بلا حول ولا قوة، ووصفته بـ"الكذاب والمنافق"، ونعتت المرأة بـ"فتاة البغاء"، مستخدمة لغتها الإسبانية.

ووقع الحادث الدرامي في مطار جوزيه ماريا كوردوفا الدولي في كولومبيا أثناء توجه الزوج المخادع وحبيبته إلى منتجع على الساحل الكاريبي في كولومبيا.

وانقضت الزوجة على الاثنين أثناء اصطفافهما في المطار للسفر إلى الإجازة الرومانتيكية، وحولت لحظتهما الرائعة إلى جحيم دون أن تعبأ بأمن المطار أو من حولها، مستهدفة رأس العشيقة وشعرها.

وسُمعت المرأة تصرخ في زوجها بالإسبانية وهي ممسكة بشعر العشيقة: "السبت خرجت معي، واليوم تسافر معها. اتركها، وإلا سأفضحك الآن. لن أتركها تذهب. اضربني لو استطعت، وسيودعونك في السجن". وحاول الزوج تهدئتها دون جدوى، وهي تصرخ: "لا أهتم"، وقبضتها لا تلين على هدفها.

ولم تتوافر معلومات بعد عن الكيفية التي انتهى بها الموقف، وما إذا كانت الشرطة قد تدخلت واعتقلت أيا من أطراف الأزمة، خاصة الزوجة المعتدية.