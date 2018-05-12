شاهد من يتصدى لهجوم اللاعب بوتين الساحق في جليد الهوكي

أظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهاراته في رياضة الهوكي، بعد مشاركته في مباراة ودية لهوكي الجليد، في سوتشي على البحر الأسود، والتي شارك فيها كبار المسؤولين في روسيا وكذلك نجوم الرياضة السابقين.

وقد لعب مع فريق "أساطير لعبة الهوكي"، الذي يتألف من قدامى الممارسين البارزين في هذه الرياضة.

ورافق بوتين في المباراة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، جنبًا إلى جنب مع اللاعبين السوفيت المشهورين: ياتشيسلاف فيتيسوف، اليكسي كاساتونوف، فاليري كامينسكي وألكسندر موغيلني، الذين انضموا إلى الرئيس للعب على الجليد، في قصر التزلج "البولشوي" في سوتشي.

وظهر الرئيس الروسي وهو يرتدي قميصًا عليه رقمه التقليدي 11 فيما كان حاكم منطقة تولا، أليكس ديومين، يحرس مرمى فريق #بوتين.

وقد واجه فريق بوتين فريق "فلاج مان" من منطقة لينينغارد الذي فاز بدوري #الهوكي_الليلي، هذا العام.

رغم ذلك فقد انتهت المباراة لصالح فريق بوتين 12 مقابل 7 حيث ساهم الرئيس نفسه في تسجيل خمسة أهداف عززت موقف فريقه.

وفي عام 2011 كان بوتين قد عمم #لعبة_الهوكي في #روسيا بمبادرة منه، لتجذب كبار السن إلى حلبات التزلج والاستمتاع باللعب ليلًا.