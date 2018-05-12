نصف مليون غلاية كهربائية تعمل معاً بسبب "الزفاف الملكي"

قال مسؤولو الشبكة الوطنية للطاقة في بريطانيا الجمعة إنه من المتوقع أن يؤدي حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل يوم 19 أيار/مايو لزيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء مع متابعة الملايين للحفل على شاشات التلفزيون واستخدام الغلايات الكهربائية بكثافة.

وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية التي تدير شبكة الكهرباء في بريطانيا في رسالة بالبريد الإلكتروني "تحدث ظاهرة الاستخدام المكثف للتلفزيون ونرى زيادة في الطلب على (الكهرباء) عند بث مراحل مهمة من حدث ما".

وفي يوم الحفل، من المتوقع أن تبلغ أعلى زيادة في الطلب 1200 ميغاوات فور انتهاء مراسم الزفاف، مع تشغيل نحو 480 ألف غلاية كهربائية في نفس الوقت. لكن من غير المتوقع أن يتسبب ذلك في مشكلة بشبكة الكهرباء.

وقالت المتحدثة "خلال الزفاف الملكي للأمير وليام وكيت ميدلتون في 2011 شهدنا زيادة في الاستهلاك بلغت 760 ميغاوات".