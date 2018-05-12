هل تصدق أن هذه الحركات البهلوانية تقوم بها طائرة ركاب؟

إذا كنت تعتقد أن الانطلاق بحرية في السماء من خصائص الصواريخ أو الطائرات المقاتلة، فيجب أن تعيد التفكير في ذلك مرة أخرى.

وتظهر لقطات رائعة لشركة طيران تجارية، طائرة وهي تقلع بشكل شبه عمودي، وحيث يبدو ذلك جليًا في لحظة مغادرتها الأرض.

الطائرة المعنية من طراز A350-900XWB وهي مزودة بمحركات رولز رويس، وقد التقطت حركاتها البهلوانية في هذا الفيديو، خلال مؤتمر الابتكار والقيادة في الفضاء (ILA) في برلين خلال أبريل الماضي.

ويتم استخدام هذه الطائرة عادة في العروض الجوية وعمليات الإنقاذ وتجريب الابتكارات في أسلوب قيادة المقصورة، وفقا لـ thepointsguy.com، وهي ذات مقصورة عادية مليئة بالمقاعد.

وفور تحميل الفيديو على يوتيوب فقد نال الإعجاب والتعليقات من محبي فنون الطيران، حيث وصفت اللقطات بأنها "مؤثرة للغاية" وكتب بعضهم "رائع حقًا".

طائرات A350-900

وتصف إيرباص طراز A350-900 بأنها "قطعة فنية" و"أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا".

وتقول الشركة: "إن الطائرة تستوعب 325 راكبًا في تشكيل قياسي من ثلاث درجات، وتضمن وسائل الراحة والمرافق العصرية التي توفر لكل من كان على متنها رحلة ممتعة".

وكما هو الحال مع جميع طرازات A350 XWB، فقد تم بناء جسم الطائرة من الألياف الكربونية المقواة بالبلاستيك، الذي يدعم تقليل حرق الوقود، وسهولة الصيانة وزيادة مقاومة التآكل.

وتطير طائرة A350 بواسطة خطوط دلتا الجوية والخطوط الجوية الفنلندية وغيرها.

ويوجد في المقصورة الملايين من أضواء LED المضادة للطائرات النفاثة، والفلاتر المستخدمة في المستشفيات - مع تجديد هواء المقصورة بالكامل كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ولديها أدنى مستوى ارتفاع من الطيران 6000 قدم.

ويقول العلماء إن الرحلات الجوية الطويلة على ارتفاعات تصل إلى 65000 قدم، تؤدي لأعراض اضطراب القلب والرئتين، حيث يضعف تزويد الأوكسجين للأعضاء مع ساعات الطيران الطويلة، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق وضيق التنفس.