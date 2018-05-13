فيديو مذهل.. طائر ينجو بمعجزة من نمر شرس

هذا مشهد مذهل صوّره سائحان في حديقة للحيوانات البرية، في #سيرينجيتي بدولة #تنزانيا، حيث يحاول #النمر في البراري أن يصطاد طائر اللقلق، الذي يهرب بشكل لا يصدق من هذا الحيوان الشرس.

وفي الوقت الذي كان فيه الخاطف الماكر قد وظّف كل قدراته الذكية، في مهارة الاقتناص، إلا أن الطائر كان أكثر ذكاء وفرّ بخفة ورشاقة.

وتظهر اللقطات المثيرة طائرًا يهرب بأعجوبة، من براثن نمر جائع كان مختبئًا في العشب الطويل.

وقد استطاع الطائر الرشيق الهروب في الوقت المناسب، بعيدًا عن مخالب النمر.

قصة المقطع

تبدأ اللقطات التي صوّرها سائحان أستراليان بطائر اللقلق وهو يتجول بسعادة في العشب الطويل.

وبعد ثوانٍ يبدأ في الخفقان ويقلع بسرعة فائقة، ويتضح فورًا ما هو السبب.

فقد اكتشف الطائر النمر الماكر الذي كان قد أخفى نفسه بذكاء في الشجيرات بين الينابيع في الهواء الطلق.

وتم تصوير المقطع بواسطة لورين أوديا (32 عامًا) من نيوساوث ويلز، أثناء استكشافها الحياة البرية في إفريقيا، مع رفيقها بول ريفكن (60 عامًا).

وقالت: "في يومنا الأخير في سيرينجيتي، حيث كنا نسير ببطء، لم يكن هناك الكثير من العمل".

وأضافت: "وبعد ذلك كنا محظوظين بما يكفي لرصد النمر في الحشائش، وعلى بعد عدة أمتار منه كان اللقلق مهتمًا بحياته الخاصة".

وقالت: "لم أكن متأكدة من المدة التي سيستغرقها النمر في الانقضاض على الطائر، عندما بدأت في التحرك عبر الحشائش.. وعلى الفور قمت بتشغيل الكاميرا لتصوير المشهد ومن ثم حدث كل شيء".

وعبرت عن سعادتها بأنها كانت لحظات مبهجة لها هي وريفكن، أن خرجا بهذا المشهد.