شاهد.. مهارات مكة ابنة محمد صلاح في لعب كرة القدم

شاركت "مكة" ابنة اللاعب المصري المحترف في صفوف #ليفربول الإنجليزي، في الاحتفال بفوز والدها بجائزة الحذاء الذهبي بعدما أحرز 32 هدفًا في "البريميرليغ".

وأخذت مكة تداعب الكرة على خط التماس حتى وصلت بها إلى منتصف الملعب، ثم ما لبث أن رجعت إلى والدتها فيما تلاحقها كاميرات الصحافة والإعلام.

محمد صلاح وبنته مكةpic.twitter.com/y9coef30tu — EParena.com (@EParena) ١٣ مايو ٢٠١٨

وتسلم محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي الإنجليزي، كهداف للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد محمد صلاح إلى ملعب الإنفيلد، معقل فريقه ليفربول، بعد نهاية مباراة فريقه مع برايتون، وبصحبته ابنته مكة، ليجد كيني دالجيش، أسطورة ليفربول، بانتظاره، ليسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بالإضافة لتسلمه جائزة الحذاء الذهبي الإنجليزي لهداف الدوري، وسط عاصفة من التصفيق في المدرجات.

وردد جمهور ليفربول أغنية "الملك المصري" الخاصة بمحمد صلاح، في أجواء احتفالية أسطورية للنجم المصري.