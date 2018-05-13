شابة فرنسية: أنا أموت.. عاملة الإغاثة: مثل كل البشر

تقدمت عائلة الشابة الفرنسية المتحدرة من أصل كونغولي ناومي موسينغا التي توفيت نهاية العام الفائت في فرنسا بعد استخفاف عاملة هاتف بحالتها خلال اتصال بهيئات الإغاثة، بشكوى ضد مستشفيات مدينة ستراسبورغ (شرق)، على ما أفاد محامو العائلة.

وقال المحامي محمد عاشور إن العائلة تقدمت بشكوى "ضد مجهول وضد المستشفيات الجامعية في #ستراسبورغ" بتهمة التلكؤ عن "واجب الإنقاذ" و"تعريض حياة الغير للخطر".

كذلك طالب والدا #ناومي_موسينغا المتحدران من جمهورية الكونغو الديموقراطية، المحققين بأن "يحاولوا اكتشاف سبب الوفاة" التي حصلت في 29 كانون الأول/ديسمبر، وفق المحامية نيكول راديوس.

وأوضحت راديوس "حتى اليوم لا نعلم سبب وفاة هذه المرأة البالغة 22 عاما. هل هي وفاة طبيعية؟ هل كان بالإمكان إنقاذها لو جرى الاهتمام بها في الوقت المناسب؟".

في 27 كانون الأول/ديسمبر، اتصلت ناومي موسينغا برقم #الطوارئ في #فرنسا للإبلاغ عن معاناتها من آلام قوية في البطن.

ويمكن من خلال تسجيل مخابرتها الذي حصلت عليه عائلة الشابة، سماعها وهي تتحدث بصعوبة بالغة. وهي قالت لعاملة الهاتف "أشعر بألم في البطن. أشعر بألم في كل جسمي. سوف أموت ..."

وردت عليها عاملة الهاتف: "ستموتين حتما يوما ما كحال كل البشر".

كذلك يمكن في الاتصال سماع أحاديث دارت في وقت سابق تسخر فيها عاملة الهاتف وامرأة أخرى من مركز الرد على الإنذارات في فوج الإسعاف، من المريضة.

ولم تجر الاستعانة بفرق الطوارئ الطبية إلا بعد خمس ساعات إثر اتصال جديد بفرق الإنقاذ. إلا أن ذلك حصل بعد فوات الأوان إذ إن المريضة تعرضت بعد نقلها إلى المستشفى لاحتشاء في عضلة القلب ثم نقلت إلى قسم الإنعاش قبل أن تموت في مستشفى في ستراسبورغ (شرق).