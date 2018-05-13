فيديو قاس.. "سيلفي" زوجين يقتل طفلتهما الرضيعة

توفيت طفلة رضيعة في شهرها العاشر عندما سقطت من بين ذراعي والدتها لثلاثة طوابق في الأسفل، أثناء سيرها في سلم متحرك بمول تجاري.

وقيل إن الأم كانت تأخذ صورة شخصية "سيلفي" مع زوجها في تلك اللحظة، ما تسبب في تلك الفاجعة.

وتبدأ اللقطات في مقطع فيديو مع أخذ الزوجين صورة #سيلفي خارج أحد المحلات بجوار السلم المتحرك، ومن ثم يمشيان إلى أن يدركا السلم للذهاب للطابق الأعلى، حيث وقعت الحادثة في مركز تسوق بالهند بالطابق الثالث.

وبحسب المتسوقين الذين شاهدوا الحادثة، فقد طلب الزوج من زوجته التقاط صورة ذاتية لهما أثناء وجودهما على السلم، ما أدى إلى فقدان توازنها وسقوط طفلتهما.

وتُظهر اللقطات الطفلة أولًا وهي تضرب السور الحاجز، قبل أن تسقط في الفجوة بينه وبين السلم في مركز التسوق، في جانجاناجار، راجستان، شمال غرب #الهند.

ويمكن رؤية المتسوقين وقد أصيبوا بالهلع وهم يسرعون في محاولة لإنقاذ الطفلة، ولكنها ماتت على الفور بعد أن وصلت إلى الأرض.

وقد نقلت الطفلة إلى #المستشفى، لكنها كانت قد فارقت الحياة.

وتم استدعاء #الشرطة حيث شرعت في التحقيقات، وقد رفضت عائلة الطفلة اتخاذ أي إجراء قانوني.

وقد جاء والدا الطفلة لفحص دوري في عيادة قريبة، قبل أن يزورا المجمع التجاري.

وفي حادث مماثل قبل بضعة أيام، انزلق طفل من ذراعي أمه من الطابق الثاني وتوفي في مومباي.