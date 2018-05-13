معلمة تقص شعر تلميذة بإيران.. خوفاً من "غرائز" الناظر

قامت معلمة الشؤون التربوية في أحد مدارس مدينة عبادان جنوب غربي إيران بقص شعر إحدى التلميذات خوفاً من أن تثير الفتنة وتحرك غرائز ناظر المدرسة.

ونشر موقع عصر إيران الناطق بالفارسية، السبت 12 أيار/مايو، تقريراً عن فتاة تدرس في الصف السادس بمدرسة ابتدائية في مدينة عبادان، حيث قامت المعلمة التربوية للمدرسة بقص شعرها رغماً عنها ودون إذن ذويها لكي تمنع إثارة الفتنة وتحريك غريزة ناظر المدرسة، مما تسبب في إصابة الطفلة بانهيار عصبي ونوبة ربو نقلت على إثرها إلى المستشفى.

ووفق تقرير "عصر إيران": "في اليوم السادس من أيار/مايو 2018 كانت التلميذة نرجس تجلس في الصف السادس بمدرسة جولستان الابتدائية حين دخلت معلمة الشؤون التربوية واتجهت إليها فجأة فقصت بعض شعرها باستخدام المقص والسبب هو أن ناظر المدرسة رجل وأن شعر الطالبة الابتدائية قد يثير غريزته".

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشكوى قدمها ذوو الطفلة جاء فيها أن التلميذة نرجس أصيبت بانهيار عصبي وتعرضت لنوبة ربو مما تطلب أن ترقد في المستشفى.

من ناحيتها، نشرت دائرة التعليم والتربية لمدينة عبادان بياناً نفت فيه رقود الطفلة في المستشفى، لكنها نددت بما قامت به المعلمة التربوية واصفة تصرفها بأنه "غير صحيح وغير معقول ومنافٍ للمعايير التربوية".

وفي الوقت نفسه حاولت الدائرة التقليل من فظاعة تصرف المعلمة قائلة إنها لم تقص إلا سنتيمترين فقط من شعر التلميذة الذي كان متدلياً خارج غطاء رأسها.

وتمت إحالة هذه القضية إلى هيئة مراجعة المخالفات الإدارية في المحافظة كما تم إيقاف المعلمة عن العمل إلى إشعار آخر، وفق الدائرة.

ونشرت إحدى الناشطات فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تضامناً مع الفتاة.