دب يهاجم طفلة أميركية في منزلها فجرا

يبحث حراس الحياة البرية في ولاية #كولورادو الأميركية عن #دب صباح اليوم الاثنين، بعد أن هاجم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وحاول سحبها من حديقة منزلها.

ووقع الهجوم الساعة 2:30 صباحا تقريبا أمس الأحد، حينما خرجت الطفلة بعد أن سمعت ضوضاء اعتقدت أن كلبها أحدثها.



وسمعت والدة الطفلة صراخا. وذكرت وكالة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو في بيان "حينما خرجت لتحري الأمر شاهدت دبا أسود ضخما يسحب ابنتها".



وقال مسؤولون إن الدب ترك الطفلة بعدما صرخت فيه الأم.



وذكر تلفزيون (كيه.كيه.سي.أو) التابع إلى (إن بي.سي) إن الطفلة التي لم يكشف عن اسمها كانت في حالة طيبة صباح اليوم.



وقال مايك بوراس، المتحدث باسم المنطقة الشمالية الغربية في وكالة المتنزهات والحياة البرية: "يبحث الحراس بكل دأب عن الدب وسيواصلون البحث خلال الليل إلى أن ينتهي الأمر".



وأضاف أن الحراس يستخدمون كلاب الصيد في تتبع الدب الذي سيقتل حال العثور عليه.