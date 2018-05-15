روائي فلسطيني شاب يعود لمسقط رأس جده ليروي حكاية اللجوء

شرع الروائي الفلسطيني الشاب شاكر الخزعل بتجربة جديدة بعيدة نوعاً ما عن الكتابة، إذ سوف يقوم بالمشي في المسار الذي سلكه جده قبل 70 عاما خلال رحلة لجوئه من فلسطين.

وبدأ شاكر المسار من قرية ترشيحا شمالي #فلسطين التاريخية والتي ولد فيها جده وسوف يصل إلى رأس الناقورة، أقرب نقطة على الحدود اللبنانية.

ويقول شاكر إنه يهدي جده هذا المسار وإنها طريقته في إحياء ذكرى #النكبة، مؤكداً أنه مثال على أن "صغار فلسطين لا ينسون تاريخهم ولا أرضهم التي هُجّر أجدادهم منها". وخلال مساره، تنقل شاكر عبر عدة قرى فلسطينية والتقى بأهلها.

يذكر أن الروائي الشاب كان ضيفا على مهرجان الكتاب الفلسطيني، حيث قام بتقديم كتابه الجديد "قصة تالا" الذي يروي فيه حكاية فتاة فلسطينية تسافر من مخيمات اللجوء في لبنان إلى أوروبا بحثا عن زوجها، وهناك تواجه الكثير من العقبات والتجارب الاجتماعية والشخصية.

ويعتبر #شاكر_الخزعل أحد أبرز الشباب العرب المؤثرين، وهو ناشط فلسطيني يدعم حقوق اللاجئين وروائي ولد في مخيم #برج_البراجنة في لبنان، ثم انتقل إلى كندا لإكمال دراسته.