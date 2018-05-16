بالصور.. قصة حب لاعب تشيلسي فابريغاس وحسناء لبنانية

عقب علاقة جمعتهما 7 سنوات، أنجبا خلالها 3 أطفال، رسم اللاعب الإسباني نجم تشيلسي الحالي وبرشلونة السابق، #سيسك_فابريغاس (31 عامًا)، والجميلة اللبنانية #دانييلا_سمعان (42 عاما) علاقتهما، أمس الثلاثاء، في زفاف خاص نُعت بالفاخر، فضلت دانييلا أن تشرف عليه شركة تنظيم حفلات من بلدها الأم.

موضوع يهمك شكّلت إطلالة اللبنانية دانييلا سمعان خلال حفل زفافها من لاعب فريق تشيلسي سيسك فابريغاس يوم أمس حديث الناس. فقد حرصت... هكذا بدت إطلالة دانيللا سمعان في حفل زفافها من فابريغاس العربية ستايل

وبعد أن نشر الثنائي صورا لهما من الاحتفال الذي أقيم بفندق "cliveden house" الفاخر في لندن، غصت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الزفاف الذي ضمّ عدداً لا بأس به من الأصدقاء والأقارب، فضلا عن أطفال دانييلا وفابريغاس.

إعلان الزواج

"تزوّجت من هذا الرجل الوسيم الذي أعشقه".. بهذه الجملة أعلنت اللبنانية #دانييلا_سمعان خبر زواجها من نجم #تشيلسي الإسباني سيسك فابريغاس في فندق "cliveden house" الفاخر بلندن، بعد قصة حب طويلة أثمرت عن ثلاثة أولاد.

وتنحدر دانييلا، حسب ما أوردته مواقع إعلامية من بلدة مزيارة اللبنانية، من عائلة لبنانية بسيطة للغاية، مكونة من 6 أشقاء ذكور وشقيقتين، كانت معروفة بجمالها الطبيعي الجذّاب، لها من زواج سابق ولدان هما ماريا وجوزف، ومن فابريغاس ثلاثة أولاد ليا وكابري وليوناردو.

تزوّجت عام 1998 أي في عمر الـ 21 من رجل أعمال لبناني مليونير يعمل في مجال العقارات في إنجلترا، وانتقلت لتعيش حياة الرفاهية في لندن.

وفي عام 2010 تعرفت إلى فابريغاس لتبدأ العلاقة بينهما، بينما كان فابريغاس على علاقة بعارضة أزياء إسبانية تدعى كارلا غارسيا، ودانييلا كانت لا تزال متزوجة من إيلي تكتوك.

ورغم فارق السن بينهما (12 عاما) بيد أن علاقتهما كانت قوية وكافية لتتسرب للإعلام وتبدأ صورهما بالانتشار عام 2011، حيث أمضيا وقتا رومانسيا بباريس ونيس، حتى وصلت الصور إلى زوجها تكتوك، الذي أنهى صدمته بالطلاق.

وقد صرح تكتوك وقتها لصحيفة "ذا صن" البريطانية قائلا: "فقدت الإحساس، كنت في حال نكران الذات، ولكنني لا أرغب أبدا في عودتها إليّ"، مردفا "في اللحظة التي رأيت فيها تلك الصور شعرت بالاشمئزاز من سلوكها، وتوقفت كل عواطفي، كنا نفكر بإنجاب طفل ثالث عندما سرق فابريغاس زوجتي مني".

تفاصيل أول لقاء

وعن أول لقاء بين الثنائي تناقلت مواقع أنه تم في مطعم ياباني شهير في لندن قصدته دانييلا مع صديقاتها، وصادفت خلال تناولها العشاء نجم #تشيلسي الإسباني سيسك فابريغاس جالساً مع أصدقائه، فتوجهت نحوه لتبدي إعجابها الرياضي به، طالبة توقيعه، مبررة ذلك بقولها: إنه بين صديقاتها الحاضرات معها في المطعم ملكتي جمال للبنان سابقتين، وهما ترغبان معاً بالتعرف إليه، وكانت وقتها متزوجة برجل الأعمال اللبناني تكتوك.

ويبدو أن الشاب الإسباني، الذي كان عمره آنذاك 23 سنة، لم يقاوم وتبادل معها رقم الهاتف رغم أن فابريغاس كانت تجمعه علاقة بكارلا غارسيا منذ سنوات، لكنه تخلّى عنها بعدما تعرف إلى سمعان.

وولد فابريغاس في فيلاسار دي مار ببرشلونة، في منطقة كتالونيا لفرانسيسك فابريغاس الأب، الذي يدير شركة عقارية، ونوريا سولير، مالكة شركة معجنات.

وقد شجع سيسك نادي برشلونة منذ طفولته، وحضر أول مباراة له عندما كان يبلغ من العمر تسعة أشهر فقط مع جده.

ووفق ما تصفحته "العربية.نت" عن اللاعب الإسباني، فقد بدأ مسيرته الكروية مع نادي ماتارو، قبل أن يوقع عقداً مع أكاديمية برشلونة لا ماسيا للشباب الذين تصل أعمارهم إلى 10 سنوات. في عام 1997 قيل إن مدربه الأول، سنيور بلاي، لم يختر فابريغاس لخوض مباريات ضد برشلونة في محاولة لإخفائه عن الكشافين.

مع ذلك، لم يصمد أسلوب التستر هذا أمام برشلونة لمدة طويلة، واستسلم ماتارو، وسمح لسيسك بالتدرب مع برشلونة ليوم واحد في الأسبوع. وفي نهاية المطاف، انضم فابريغاس لأكاديمية برشلونة بدوام كامل. وتدريبه الأول كان كلاعب خط وسط دفاعي بجانب أسماء بارزة، مثل جيرارد بيكي وليونيل ميسي. وكان أيضاً هدافاً، وسجل في بعض الأحيان أكثر من 30 هدفاً في موسم واحد لفرق الشباب في النادي، لكنه لم ينجح في لعب أي مباراة مع الفريق الأول في الكامب نو.

خلال الفترة التي قضاها في أكاديمية برشلونة، كان مثله الأعلى كابتن برشلونة آنذاك وصاحب القميص رقم أربعة جوسيب غوارديولا، الذي أعطى بعد ذلك قميصه لسيسك وواساه عندما تطلق والداه.