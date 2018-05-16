شرطة دبي تحقق حلم طفلة رومانية بالاحتفال بعيد ميلادها

حققت شرطة دبي حلم طفلة رومانية، عمرها 8 سنوات، وذلك بتمكينها من الاحتفال مع أصدقائها بعيد ميلادها في أحد مراكز الشرطة بالمدينة.



الطفلة "الك سندرا"، كانت لها أحلامها التي لا تشبه أحلام زملائها في المدرسة، وشرطة دبي السريعة في الاستجابة للحالات الطارئة، كانت على موعد استثنائي مع الك سندرا واحتفلت معها، حيث وصلت الطفلة إلى مقر أحد مراكز الشرطة وهي على متن إحدى سيارات شرطة دبي الفارهة.

والدة الطفلة أكدت أن طفلتها تعشق الشرطة منذ صغرها وخصوصا شرطة دبي، وطلبت من والدتها إبلاغ شرطة دبي رغبتها في الاحتفال بعيد ميلادها معهم.

وقبل أشهر أطلقت شرطة دبي، دوريات متخصّصة في أمن المدارس، بهدف تعزيز التواصل مع مدارس المدينة... كذلك توعية الطلبة وذويهم وطاقم التدريس بالأدوار الإيجابية التي يمكن الإسهام فيها لصالح التعليم.