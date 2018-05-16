كيف تصرف طيار بعد أن تهشم زجاج المقصورة وعصف بمساعده؟

استطاع طيّار صيني ماهر أن يهبط اضطراريا بنجاح بطائرة كانت تقل 128 راكباً، بعد أن تحطمت نافذة المقصورة على ارتفاع 9800 متر من الأرض (32000 قدم)، مما عرّض مساعده للخطر. وقد تحول الطيّار بهذا العمل النادر إلى بطل في الصين.

واستطاع "ليو تشوانجيان" تحدي الرياح الباردة والقوية، ليهبط بالطائرة بشكل آمن في منطقة بجنوب غرب الصين.

وكان عليه أن يبطئ الطائرة وهي من طراز "إيرباص إيه 319" تابعة لشركة سيتشوان إيرلاينز، من سرعتها الأصلية التي تبلغ حوالي 500 إلى 560 ميلا في الساعة (800 إلى 900 كلم بالساعة) للهبوط في حوالي 20 دقيقة.

وقال ليو لصحيفة "تشنغدو بيزنس ديلي": "انفجر الزجاج الأمامي فجأة، وسُمع دوي صوت عالٍ، وعندما نظرت إلى الجانب رأيت أن مساعد الطيار كان يندفع تلقائياً باتجاه النافذة التي كادت تعصف به إلى الخارج، ولحسن الحظ كان حزام الأمان الخاص به ما زال مربوطاً".

وقال ليو، وهو مدرب طيران سابق للقوات الجوية الصينية: "الطائرة كانت تهتز بقوة، وكان من المستحيل قراءة الأجهزة".

وقال في وقت لاحق لتلفزيون "سيشوان": "لم أفكر في أي شيء على الإطلاق في لحظتها. أردت فقط السيطرة على الطائرة والهبوط".

وكانت الطائرة متوجهة من مدينة تشونغتشينغ (جنوب غرب الصين) إلى لاسا في التيبيت، ولكن تم تحويل مسارها الى مدينة تشنغدو في مقاطعة سيتشوان الصينية.

من جهته، أكد تانغ وي بين، مدير السلامة في إدارة الطيران المدني الصينية في مؤتمر صحافي، أن الطائرة "فقدت زجاجها الأمامي الأيمن" أثناء تحليقها فوق تشنغدو، موضحاً أن "الزجاج الأمامي لم يسجل أي مشكلة من قبل، ولم يتطلب أي أعمال صيانة واستبدال" قبل الحادث. وأضاف أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وقد تفاعل أكثر من 160 مليون شخص على منصة التواصل الاجتماعي الصينية الأشهر "ويبو" مع هذه الحادثة، ولقبوا الطيار بـ"القبطان البطل".