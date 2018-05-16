هذا هو السبب "الرسمي" لغياب والد ميغان ماركل عن زفافها

بات من المؤكد غياب توماس ماركل، والد ميغان خطيبة #الأمير_هاري، عن حفل زفاف ابنته، لكن السبب ليس كما أشيع سابقاً، أي إحراجه من الصور "المرتّبة" التي التقطت له في مقهى وهو يتصفح أخبار الزواج الأميري.

السبب المعلن هذه المرة، هو أن الرجل البالغ من العمر 73 عاماً، سوف يخضع لعملية جراحية في القلب، تتزامن مع فترة الزفاف.

ورغم أنه قال في السابق إنه سوف يسافر إلى بريطانيا، إلا أنه عاد ليعلن عدم قدرته على السفر، حيث إنه سيخضع لعملية جراحية في الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت المكسيك يوم الأربعاء.

وبحسب ما أورد موقع TMZ ونقلته صحف بريطانية، سوف يقوم الأطباء بعلاج انسداد في شريان وضرر في القلب.

وذكرت الأنباء أن الرجل تعرض لنوبة قلبية قبل أسبوع.

وقال موقع TMZ إن #ميغان_ماركل كتبت رسالة نصية لوالدها تخبره فيها بأنها تحبه وأنها قلقة على صحته، وهذا ما دفعه لتغيير رأيه واتخاذ قرار بعدم حضور الزفاف، خاصة بعد أن تعقد وضعه وعانى من آلام في الصدر ودخل إلى المستشفى، وقيل له إنه في حاجة إلى جراحة.

وفي بيان جديد قال قصر كنسينغتون: "هذه لحظة شخصية جداً للآنسة ماركل في الأيام التي تسبق زفافها".

وأضاف البيان: "إنها والأمير هاري يدعوان مرة أخرى لتفهم هذه اللحظة واحترامها، خاصة لما يمر به السيد ماركل من وضع صعب".