تصادمت الطائرتان.. ونجا الركاب

أظهرت لقطة فيديو #طائرة_ركاب وهي تصطدم بأخرى داخل أرضية المطار، لتزيحها قليلاً عن موضعها، دون أن يتضرر أحد في التصادم الذي وقع بمطار اسطنبول أتاتورك الدولي.

ووقع ذلك عندما كانت طائرة ركاب آسيوية كورية جنوبية تشق طريقها خلف طائرة الخطوط الجوية التركية، بينما كانت تسير على الطريق السريع.

لقطات تظهر اللحظة التي اصطدمت فيها الطائرتان يوم الأحد.

ويمكن رؤية طائرة آسيانا A330 الكورية الجنوبية، التي كانت متوجهة إلى سيول، وهي تشق طريقها إلى ممر الإقلاع، قبل أن تصطدم عن طريق الخطأ بطائرة الخطوط الجوية التركية A321، التي كانت قد هبطت للتو.

وتُظهر اللقطات أن الطائرة الكورية الجنوبية قد تعرضت لأضرار بالغة، كما تضرر ذيل الطائرة التركية أيضا.

ومع ذلك، لم يصب أي من الركاب البالغ عددهم 222، بالإضافة إلى 16 من أفراد الطاقم الذين كانوا على متن طائرة آسيانا A330، وفقاً للتقارير.

وقد تم إلغاء الرحلة المقرر أن تغادر إلى سيول بعد التصادم.

واستعاضت شركة آسيانا الجوية - وهي واحدة من شركتي الطيران الكوريتين الرئيسيتين في #كوريا الجنوبية - باستبدال الطائرة المتضررة بالطائرة الأخرى التي من المقرر أن تغادر اسطنبول يوم الاثنين.

وقد تم إجراء تحقيق لتحديد مصدر الخطأ.

وكانت قد وقعت حادثة مماثلة قبل شهرين فقط، عندما اصطدمت طائرة ألمانية بطائرة إسرائيلية في تل أبيب وهي تستعد للإقلاع.