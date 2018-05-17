عمرو أديب يتراجع عن استقالته ويكشف الأسباب

تراجع الإعلامي المصري، عمرو أديب، عن استقالته التي سبق أن أعلن عنها من فضائية "أون تي في" المصرية.

وقال أديب خلال برنامجه اليومي مساء الأربعاء إنه مستمر وسيعود للعمل في أول سبتمبر القادم، بعد عودته من إجازته، مضيفاً أنه عقد اجتماعات مطولة مع إدارة القناة لكن "ليست على غرار اجتماعات سد النهضة"، واتفق معهم على الاستمرار والتراجع عن استقالته.

وأضاف أن إدارة القناة كرمته كثيراً وطالبت ببقائه، وأنه اتخذ قراره بالاستمرار بناء على أمرين، الأول تقدير المسؤولين بإدارة القناة وتكريمهم له ورغبتهم في بقائه واستمراره، والثاني هو رغبته ورغبة زملائه في بقاء القناة ناجحة وبشكل جيد ومنير، ولذلك فهو مستمر حتى تبقى القناة جيدة.

من جانبها، أعلنت شركة إعلام المصريين المالكة لشبكة قنوات "أون تي في" أن أديب مستمر في تقديم برنامج "كل يوم" وأن البرنامج سيتوقف خلال شهر رمضان وطيلة الإجازة الصيفية ليعود في سبتمبر 2018 بكامل فقراته.



وقال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان صحافي، إن التجديد مع عمرو أديب لموسم جديد جاء استكمالا للمشوار الذي بدأه مع انطلاق قنوات "أون في" أواخر 2016.

وكان عمرو أديب قد أعلن في الأول من مايو الحالي استقالته من عمله كمذيع في قناة "أون تي في" اعتبارا من منتصف الشهر دون أن يوضح الأسباب.