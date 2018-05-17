في مشهد لا يصدق.. البرق يضرب عموداً على طريق سريع

رصدت كاميرا لحظة مدهشة وسط الأمطار والعواصف بولاية ماساتشوستس الأميركية، عندما ضرب البرق من أعلى لأسفل في أحد الأعمدة على طريق سريع.

وفي الفيديو القصير الذي التقطته كاميرا بالشارع، فقد بدا جلياً حجم العواصف الشديدة والظلام، ما جعل منظر البرق يبدو واضحاً بشدة.

ويعتبر هذا المشهد نادر الحدوث، حيث كانت حركة البرق بطيئة نوعاً ما.

وقتل خمسة أشخاص وانقطعت الكهرباء عن نحو نصف مليون من السكان شمال شرقي الولايات المتحدة، بسبب الطقس السيئ الذي شمل العواصف الرعدية والفيضانات السريعة والبرد والرياح، التي وصلت سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة، وتسببت في أعاصير في بعض الأحيان.