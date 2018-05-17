والد خطيبة الأمير هاري خضع لعملية ناجحة في القلب

ذكر موقع" تي أم زي" الإلكتروني الذي يعنى بأخبار المشاهير أن والد #ميغن_ماركل خضع لعملية ناجحة في القلب ستمنعه من حضور زواج ابنته من #الأمير_هاري، السبت، في إنجلترا.

وقال الموقع إنه تحدث إلى توم ماركل (73 عاماً)، وبدا "يقظاً ومتماسكاً" موضحاً أن الطبيب الذي عالجه وضع له ثلاث دعامات في الأوعية الدموية.

وكان ولد ماركل تعرض لمطاردة مكثفة من صائدي الصور.

وكشف، الثلاثاء، أنه سيخضع لعملية في القلب، وأنه لن يتمكن من مرافقة ابنته إلى مذبح الكنيسة يوم زفافها.

وكانت ثارت شكوك حول مشاركته بعد نشر صور تظهره يتحضر للعرس، فيما كان في الأساس يشتكي من تدخل الصحافة.

وفي حادث آخر بين عائلة ماركل ووسائل الإعلام ذكر موقع "تي أم زي" أن سامنتا الأخت غير الشقيقة لميغن أدخلت إلى المستشفى، بعد إصابتها بكسر في الكعب والركبة إثر حادث مع صائد صور.

فكانت سامنتا مع صديقها مارك في سيارة بفلوريدا، عندما قفز أمامها مصور على ما أوضح الموقع الإلكتروني.

وقد اضطر صديقها إلى الانحراف لتجنب المصور فاصطدم بحاجز إسمنتي ما أدى إلى إصابة سامنتا.