فنانة مصرية تنجو من الموت بأعجوبة

كشفت الفنانة المصرية مروة عبدالمنعم عن نجاتها من حادث مروع كادت أن تتعرض له وهي تقود سيارتها مساء الخميس، بعدما انهار عقار كانت تقود سيارتها إلى جواره.

وأوضحت مروة عبر حسابها على "فيسبوك" أنها فوجئت وهي تقود سيارتها أن عقارا يتعرض للانهيار ويسقط على سيارتها، قبل أن تنحرف بسرعة جهة اليسار ويفصلها متر واحد عن أن تكون أسفل العقار الذي انهار.

وعلقت مروة على ما حدث قائلة "منظر مرعب جدا.. واقفة جنب المنظر بتفرج عليه بدهشة.. العبرة مش في إني مامتش.. لأن عموما الموت راحة.. العبرة في رسالة بعتهالي ربنا في الوقت ده بالظبط وأنا بدعيله حاجة معينة في اللحظة دي بالظبط.. كأنه بيرد عليا ويقولي.. أنا ممكن في لحظة أخدك.. بس لأ خدي فرصة عيشي واعرفي ان مفيش حاجه في الدنيا تستاهل.. بيقولي أنا بس اللى أقدر أحميكي".

وأكدت مروة أن "السيارة التي كانت تسير خلفها تدمرت بشكل كامل بعدما سقط عليها العقار، ولكنها لا تعلم إن كان هناك شخص توفي بداخلها أم لا، مشيرة إلى كون الله لحكمة منه اختار السيارة التي خلفها ولم يختر السيارة الخاصة بها".