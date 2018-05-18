يرافقها للكنيسة.. الأمير تشارلز يلعب دور والد ماركل

أعلن #قصر_كنسينغتون، الجمعة، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز سيرافق #ميغان_ماركل إلى داخل الكنيسة خلال مراسم زفافها من نجله الأصغر #الأمير_هاري بعد انسحاب والدها لأسباب صحية.

وجاء في بيان القصر أن "الآنسة ميغن ماركل طلبت من صاحب السمو الملكي #أمير_ويلز أن يرافقها إلى مذبح الكنيسة في يوم زفافها".

وتابع البيان: "يسر أمير ويلز أن يتمكن من الترحيب بالآنسة ماركل بهذه الطريقة في كنف العائلة الملكية".

وكانت الممثلة الأميركية السابقة أكدت في بيان رسمي، الخميس، غياب والدها عن الزفاف.

وذكر موقع "تي أم زي" الإلكتروني الذي يعنى بأخبار المشاهير أن الأب توماس ماركل خضع لعملية ناجحة في القلب الأربعاء.