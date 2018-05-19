استمع.. من الذي أطلق هذه "الزغاريد" بزفاف هاري وميغان؟

عقب خروج الأمير هاري وعروسه ميغان ماركل من الكنيسة، تعالت الهتافات مرحبة بخروج العروسين، لكن المدهش في الهتافات سماع أصوات "زغاريد" يحتمل أن مطلقيها ينتمون إلى المنطقة العربية.

وكان الآلاف توافدوا على قلعة وندسور الإنجليزية لحضور مراسم زفاف الأمير هاري وخطيبته الأميركية ميغان ماركل، في حدث احتل مساحة كبيرة من مواقع الأخبار العالمية.

وشددت السلطات إجراءات الأمن وألزمت الشرطة الزوار بالمرور عبر نقاط تفتيش أقيمت حول قلعة وندسور، أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم والتي سكنها 39 ملكاً بريطانياً منذ عام 1066.

وتتابع وسائل الإعلام العالمية باهتمام زواج هاري (33 عاماً)، السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني وميغان (36 عاماً)، وهي مطلقة، أمها أميركية من أصول إفريقية وأبوها أبيض.

ووصلت العروس إلى الكنيسة مع أمها دوريا راجلاند (61 عاماً) التي قضت معها ليل الجمعة في فندق فاخر. وقضى هاري ليل الجمعة مع شقيقه وإشبينه الأمير وليام في فندق آخر. وكانت الأميرة تشارلوت، ابنة وليام وشقيقها الأمير جورج من بين وصيفات العروس والأطفال المساعدين في الزفاف.