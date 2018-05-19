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بالصور.. زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

المصدر: وندسور (إنجلترا) - وكالات
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عقد عصر اليوم السبت #الأمير_هاري قرانه على الممثلة الأميركية، #ميغان_ماركل، وتوافد الآلاف من المتفرجين منذ مساء الجمعة إلى مدينة وندسور لمشاهدة العروسين.

وكانت أوبرا وينفري وإدريس ألبا وإلتون جون وجورج وأمل كلوني وديفيد وفيكتوريا بيكهام من بين أوائل الضيوف، الذين وصلوا إلى قلعة وندسور.

ميغان ماركل ميغان ماركل
الحشود الحشود

ومن المتوقع أن يتابع الملايين عبر الشاشات حفل زفاف حفيد الملكة إليزابيث المحبوب والممثلة الأميركية نجمة مسلسل "سوتس" في كنيسة سان جورج، التي تعود للقرن الـ15 والواقعة في قلعة وندسور.

ومع بزوغ فجر اليوم وشروق الشمس على جدران القلعة الصخرية العتيقة بدأت الحشود المتحمسة الوقوف وراء حواجز اكتسى الكثير منها بالأعلام البريطانية والأميركية.

الحشود الحشود
جورج وأمل كلوني جورج وأمل كلوني

ويُتوقع احتشاد أكثر من 100 ألف شخص في الشوارع الضيقة للمدينة، التي تقع على بعد 30 كيلومتراً إلى الغرب من لندن.

وشددت السلطات إجراءات الأمن وألزمت الشرطة الزوار بالمرور عبر نقاط تفتيش أقيمت حول قلعة وندسور، أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم والتي سكنها 39 ملكاً بريطانياً منذ عام 1066.

الملكة اليزابيث الملكة اليزابيث
الأميران وليام وهاري الأميران وليام وهاري

وتتابع وسائل الإعلام العالمية باهتمام زواج هاري (33 عاماً)، السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني وميغان (36 عاماً)، وهي مطلقة، أمها أميركية من أصول إفريقية وأبوها أبيض.

وبالنسبة لبعض البريطانيين السود يمثل الزفاف قصة خيالية تجسد انهيار الحواجز وتكشف عن #بريطانيا حديثة بشكل أكبر لا تكون فيها خلفية الشخص عائقاً أمام انضمامه لأعرق وأكبر المؤسسات التقليدية.

أما بالنسبة لآخرين، فإن الزفاف غير مهم، أو أنه يصرف الانتباه عن الانقسام الذي يثيره خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم البريطانيين لن يهتموا بمشاهدة الحفل.

ديفيد وفيكتوريا بيكهام ديفيد وفيكتوريا بيكهام

ووصلت العروس إلى الكنيسة مع أمها دوريا راجلاند (61 عاماً) التي قضت معها ليل الجمعة في فندق فاخر. وقضى هاري ليل الجمعة مع شقيقه وإشبينه الأمير وليام في فندق آخر. وكانت الأميرة تشارلوت، ابنة وليام وشقيقها الأمير جورج من بين وصيفات العروس والأطفال المساعدين في الزفاف.

ميغان ماركل ميغان ماركل
موكب العروس موكب العروس
الملكة اليزابيث الملكة اليزابيث
تشارلز يرافق ماركل

ودخلت ماركل الكنيسة بمفردها ثم رافقها الأمير تشارلز، والد هاري وولي العهد البريطاني، عروس ابنه عبر ممشى الكنيسة، نظراً لتغيب والدها، توماس ماركل، عن حفل الزفاف لأسباب صحية.

الزينة في الكنيسة الزينة في الكنيسة
بيبا شقيقة كيت ميدلتون بيبا شقيقة كيت ميدلتون

والتقت راجلاند بالملكة إليزابيث (92 عاماً) جدة الأمير هاري وزوجها الأمير فيليب (96 عاماً) أمس الجمعة. وسيكون الاثنان من بين كبار أفراد العائلة المالكة الذين سيحضرون وعددهم 600 فرد.

وفي مظاهر حداثية بالنسبة لأفراد العائلة المالكة سيرتدي هاري خاتماً، كما لن تتعهد ماركل بأن تطيع زوجها. يذكر أن كبار أفراد العائلة المالكة في بريطانيا لا يرتدون خاتم الزواج.

وبعد انتهاء مراسم الزواج، من المتوقع أن يحيي الزوجان حوالي 1200 شخص من العامة، وجهت لهم الدعوة خصيصاً لحضور الحفل في القلعة قبل أن يستقلا عربة في موكب عبر وندسور.

الحشود الحشود

وسيقام حفل استقبال في قاعة سان جورج بالقلعة، قبل أن ينضم 200 ضيف إلى الزوجين في حفل مسائي في قصر فروجمور هاوس.

في سياق آخر، أعلن قصر بكنغهام أن الملكة إليزابيث منحت هاري، اليوم السبت، لقب "دوق ساسكس"، مما يعني أن خطيبته ستصبح دوقة بعد مراسم الزفاف اليوم.

ولن يغادر الأمير وزوجته على الفور لقضاء شهر العسل، وسيقومان بأولى مهامهما الرسمية كزوج وزوجة هذا الأسبوع.

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