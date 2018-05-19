باريس.. هذا ما يحدث في مكان مصرع ديانا يوم زفاف ابنها!

تجمع مهنئون في #باريس عند نصب تذكاري للأميرة الراحلة ديانا اليوم السبت احتفالا بزفاف ابنها الأمير هاري إلى الممثلة الأميركية #ميغان_ماركل.

وأقيم النصب التذكاري قرب جسر ألما على نهر السين وجادة جورج الخامس وقرب الموقع الذي‭ ‬لاقت فيها ديانا حتفها في حادث مروري عام 1997.

وقالت ماريا كونتجن وهي سائحة من البرازيل تبلغ من العمر 35 عاما وهي عند النصب الذي وضع فيه الناس صورا لهاري وديانا وهاري وميغان "أتمنى لهما السعادة. إنه أحد أهم الأيام في إنجلترا".

وقالت روكسانا أراكيليان وهي سائحة تبلغ من العمر 32 عاما من #موسكو "إنهما نبيلان ورائعان جدا".

وأرسلت كل المحطات الفرنسية التلفزيونية الرئيسية فرقا للتغطية الحية من وندسور فيما هيمنت صورة للعروسين على الصفحة الأولى لصحيفة لو باريزيان.