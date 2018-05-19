زفاف هاري وماركل.. أروع ما قاله قس عن الحب

أثار القس، #مايكل_كاري، الأميركي من أصل إفريقي إعجاب الحضور في حفل زفاف الأمير #هاري و #ميغان_ماركل بعظة حماسية عن "قوة الحب"، اجتذبت ابتسامات في الكنيسة البريطانية العتيقة وأثارت فيضاً من الإشادات على الإنترنت.

وبدأ كاري، وهو أول أسود يترأس الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة، عظته باقتباس من مأثورات بطل الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينغ، ثم بالاقتباس من نصوص دينية وأشعار تعود للعصور الوسطى وتجارب العبيد في جنوب أميركا،

وقال في بداية العظة: "هناك قوة في الحب. لا تستهينوا بها. إذا لم تصدقوني فكروا في الوقت الذي وقعتم فيه في الحب لأول مرة".

وبنهاية الخطبة كان القس يشير إلى هاري وميغان "بأخي وأختي"، وقال لهما: "الرب يحبكما، فليباركما الرب"، قبل أن تتردد في القاعة ألحان أغنية (ستاند باي مي).

وابتسمت ميغان خلال استماعها للعظة في حين كان هاري يصغي باهتمام.

وقالت كارين لونغ من هيوستن في تكساس، التي جاءت إلى وندسور مع شقيقتها وصديقتها وارتدين ملابس اشبينات: "كانت لحظة فريدة بالنسبة للأميركيين من أصل إفريقي. كما لو كنا داخل الكنيسة. كان المعنى الكامن في الكلمة هو أن الحب يتغلب على كل شيء... كان المزيج المثالي بين ثقافتها والثقافة الملكية. وبالنسبة لامرأة أميركية من أصل إفريقي كان ذلك مزيجاً من الجنة".

وغلبت التعليقات الإيجابية على ردود الفعل على عظة الأسقف كاري على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهد الأمير وليام وهو يبتسم خلال الخطبة المطولة، فيما أومأت دوريا راغلاند، والدة ميغان، برأسها عدة مرات وهو يتحدث.

وأثارت تعبيرات وجوه الحاضرين، خاصة من الأسرة المالكة، أثناء العظة اهتمام المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.