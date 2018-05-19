شاهد.. همس الأمير هاري لعروسه في زفافهما

رصد مقطع فيديو كلمات رومانسية همس بها الأمير هاري لعروسه #ميغان_ماركل أثناء حفل زفافهما السبت.

وقال الأمير هاري في المقطع لعروسه: "أنت تبدين رائعة، أنا محظوظ للغاية". وعلى الفور أحنت العروس رأسها للأرض خجلا.

وعقد عصر اليوم السبت #الأمير_هاري قرانه على الممثلة الأميركية ماركل، وتوافد الآلاف من المتفرجين منذ مساء الجمعة إلى مدينة وندسور لمشاهدة العروسين.

وكانت أوبرا وينفري وإدريس ألبا وإلتون جون وجورج وأمل كلوني وديفيد وفيكتوريا بيكهام من بين أوائل الضيوف، الذين وصلوا إلى قلعة وندسور.