عازف تشيلو طلبته ماركل شخصياً للعزف في زفافها

خطف عازف التشيلو البريطاني، شيكو كاناه ميسون الأضواء اليوم السبت خلال حفل زفاف الأمير البريطاني #هاري وزوجته #ميغان_ماركل الذي تابعه الملايين في أنحاء العالم.

وحظي العازف (19 عاما)، الذي طلبته ميغان بنفسها للعزف في حفل زفافها، بالشهرة في بريطانيا بعد فوزه بجائزة مسابقة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) للموسيقيين الشبان عام 2016 كما تحظى موسيقى ألبومه (إنسبيريشن) بمتابعة كبيرة.

وعزف كاناه ميسون خلال الحفل ثلاث مقطوعات موسيقية.

ونشر كاناه على حسابه على انستغرام لقطات فيديو له أثناء نقله إلى الحفل في وندسور.

وقال خلالها: "في طريقي إلى وندسور للعزف في حفل الزفاف الملكي. أتطلع بالفعل إلى ذلك وإلى الدخول هناك وقضاء يوم سيكون عظيما".



وفي شهر إبريل/نيسان كتب كاناه ميسون على تويتر إنه تلقى اتصالا شخصيا من ماركل التي طلبت منه العزف في حفل زفافها.



وأضاف: "قطعا أجبت على الفور بنعم! يا لها من فرصة".



وكان كاناه ميسون أول موسيقي من أصل إفريقي يفوز بجائزة مسابقة (بي.بي.سي) منذ إطلاقها قبل نحو 40 عاماً.