صور لما كانت تحبه الأميرة ديانا.. حضر بزفاف ابنها هاري

انتشرت الورود البيضاء المفضلة لدى ديانا والدة الأمير هاري الراحلة في أنحاء كنيسة سانت جورج وعلى شرفاتها وأبوابها حيث أقيم زفافه على الممثلة الأميركية ميغان ماركل اليوم السبت.

واستخدمت منسقة الزهور فيليبا كرادوك وروداً بيضاء وزهور الفاونيا وأعواد نباتات الزان والبتولا وشجرة النير والكثير منها جُمع من حدائق ومتنزهات وندسور وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي للأسرة المالكة.

وقالت كرادوك في بيان "من أحد الأشياء التي كانت مهمة جدا هو أن نتأكد من أن مصادر زهورنا ونباتاتنا محلية وأن تعكس التصميمات المناظر الطبيعية المحيطة بقلعة وندسور هذا ما نريد أن نفعله داخل الكنيسة".

وتنتشر الكثير من هذه الورود في الحديقة البيضاء في قصر كينزنغتون إذ زرعت تكريما لذكرى ديانا أميرة ويلز الراحلة.

ويصف موقع القصر على الإنترنت الورود البيضاء فيها بأنها "المفضلة لدى الأميرة".

ويقول مسؤولون في القصر الملكي إن الكثير من الزهور التي ستستخدم في الزفاف سيعاد زرعها في حدائق كينزنغتون بعد انتهاء المراسم.