منة فضالي تكشف كواليس زواجها سراً من هذا الشخص

كواليس مثيرة تحملها حياة الفنانة المصرية منة فضالي، قررت أن تبوح ببعضها فيما يتعلق بزواجها وطلاقها الذي وقع سراً وتسبب في أزمات عديدة.

وفي لقاء تلفزيوني تحدثت منة فضالي عن زواجها السري الذي وقع بالصدفة دون رضاء والدتها قبل سنوات، حيث أكدت أن والدتها لم توافق على الأمر.

مشيرة إلى كونها تزوجت سراً، وبعدها أخبرت والدتها بالزواج ما تسبب في إصابة والدتها بانهيار عصبي وقاطعتها لفترة طويلة، حيث كانت ترى أن هناك فارقا كبيرا في السن بين ابنتها وزوجها.

وأوضحت الفنانة المصرية أن والدتها حضرت إلى منزلها بعد الزواج وكانت ترغب في إشعال النار به بسبب ما حدث وعدم رضائها عما حدث.

إلا أن الزيجة نفسها انتهت بعد 6 أشهر من وقوعها، بسبب غيرة زوجها الشديدة عليها، حيث كانت تجسد دورا في مسلسل يتطلب ارتداء ملابس بعينها، وهو ما رفضه الزوج وقام بضربها بسبب ما حدث، وهو ما دفع الثنائي للانفصال.

وبسؤالها عن هوية الزوج أكدت منة أنه ملحن موسيقي معروف، ولكنه لا يرغب في أن أتحدث عن الزيجة حتى لا تحسب عليه، خاصة وأنها لم تستمر لوقت طويل، لتعود وتؤكد أن أول حرف من اسمه هو "ميم" قبل أن تعترف في النهاية أنه الملحن محمد ضياء الدين.