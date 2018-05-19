هذا هو المسلسل الذي يتابعه محمد صلاح في رمضان!

رغم استعداد اللاعب المصري محمد صلاح لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أيام، إلا أن ذلك لم يمنعه من متابعة الدراما التلفزيونية في شهر رمضان الجاري.

اللاعب المصري الذي يخوض مع فريقه ليفربول الإنجليزي أهم مباراة في الموسم ضد فريق ريال مدريد الإسباني، كان حريصا على أن يتابع الدراما التي تعرض.

وكشف عن مسلسله الذي يتابعه وذلك عبر حساباته على السوشيال ميديا، حيث نشر صورة من المسلسل على حسايه بإنستاغرام يوضح متابعته لمسلسل "سك على اخواتك" الذي يقوم ببطولته علي ربيع ويعرض عبر شاشة "MBC مصر"، وجاء تعليق صلاح على المسلسل ليعبر عن إعجابه بالكوميديا التي يحتوي عليها العمل.

ولم يكن محمد صلاح هو اللاعب الوحيد الذي يتابع المسلسل، حيث نشر اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي ستوك سيتي الإنجليزي صورة له على إنستاغرام أثناء متابعة المسلسل نفسه.