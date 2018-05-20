بالصور.. مديحة يسري قبل نقلها إلى المستشفى العسكري

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري قراراً بنقل الفنانة الكبيرة مديحة يسري لمستشفى المعادي العسكري التابع للجيش المصري.

وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي الفنانة الكبيرة مديحة يسري بالمستشفى الذي تُعالج فيه حاليا، وكان في استقبالها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

واطمأنت وزيرة التضامن الاجتماعي على الحالة الصحية للفنانة القديرة من خلال مسؤولي المستشفى، وطالبتهم بإعداد تقرير طبي شامل عن الحالة وتجهيزها لنقلها إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، تنفيذا لقرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وتصديق القائد العام للقوات المسلحة الفريق صدقي صبحي بتحمل الدولة كامل تكلفة علاج الممثلة القديرة، تقديرا لقيمتها الفنية وتاريخها الفني الكبير وتكريما من الدولة لها.

وخلال الزيارة بدت الفنانة مديحة يسري بصحة جيدة وتبادلت الحديث مع وزيرة التضامن، وكانت حالتها المعنوية مرتفعة وأبدت سعادتها بالزيارة واهتمام الدولة وتقديرها لتاريخها الفني.

من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على اهتمام رئيس مجلس الوزراء بتقديم الرعاية الكاملة للفنانة الكبيرة ونقلها لمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، وإجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة على أعلى مستوى.

يذكر أن الفنانة الكبيرة تعرضت لانتكاسة صحية منذ فترة دخلت على إثرها أحد المستشفيات الخاصة وتعرضت لغيبوبة متقطعة ولارتفاع حاد في ضغط الدم وتورم في الوجه.

واحتفلت الفنانة وهي في المستشفى في ديسمبر الماضي بعيد ميلادها التاسع والتسعين، حيث ولدت في القاهرة، في ديسمبر عام 1918، وقدمت عشرات الأفلام والأعمال السينمائية طوال مسيرة فنية استمرت 70 عاما.