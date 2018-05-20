بعد دجاجه المثير للجدل.. عمرو خالد يرد "لم أستغل الدين"

بعد أن أشعل الداعية المصري، #عمرو_خالد، مواقع التواصل خلال الأيام القليلة المنصرمة، بإعلانه المثير للجدل عن الدجاج، نشر على حسابه على تويتر ليل السبت الأحد فيديو اعتذار، تعليقاً على حملة الانتقادات التي طالته.

وقال خالد في الفيديو :"أنا آسف، خانني التعبير"، موضحاً أنه لم يستغل الدين في الترويج لمنتج، مضيفاً أن سيرته امتدت على مدى أكثر من 20 عاماً، حقق فيها الإنجازات، والأخطاء على السواء.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعلت بعد إعلان دواجن ظهر فيه الداعية المصري، وهو يقول "لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يكونوا صح مع الدجاج"، وتابع أن هذا "سيجعل صلاة التراويح وقيام الليل أحلى"، ما اعتبره العديد من المتابعين استغلالاً للدين في مسائل تجارية وترويجية تافهة.

موضوع يهمك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان الذي ظهر فيه الداعية المصري عمرو خالد لأحد منتجات الدواجن.وظهر خالد في المقطع... "دجاج" عمرو خالد "يرتقي بالروح".. ويشعل مواقع التواصل سوشيال ميديا

إلى ذلك، دشَّن رواد ومستخدمو مواقع التواصل يومَي الجمعة والسبت حملة لإيقاف البرنامج الرمضاني لعمرو خالد، على فضائية "المحور". وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "قاطعوا قناة المحور"، اعتراضاً على إعلان المحطة إذاعة "السيرة حياة" للداعية المصري على شاشتها خلال شهر رمضان الحالي، مؤكدين أنه إخواني الهوى والهوية.

ورغم عدم إعلانها وقف برنامجه إلا أن المشاهدين فوجئوا بعدم عرض البرنامج على الفضائية المصرية، التي يبدو أنها استجابت لرغبات رواد مواقع التواصل، فيما أعلن عمرو خالد عبر قناته على موقع اليوتيوب أن برنامجه سيذاع على عدة فضائيات عربية، دون ذكر أي فضائية مصرية.