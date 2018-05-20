حشود في مكان زفاف هاري تنتظر رؤية شيء ما.. فما هو؟

غادرت الملكة إليزابيث قلعة #وندسور اليوم الأحد في حين بدأ الهدوء يعود إلى المدينة في صباح اليوم التالي لحفل الزفاف الملكي للأمير هاري والممثلة الأميركية #ميغان_ماركل.

ولا يزال بالإمكان الإحساس ببعض الروح الاحتفالية في المدينة. فقد ارتدى أحد عمال النظافة تاجاً وهو في طريقه إلى عمله، بينما لا تزال تعرض بعض المحال التجارية في المدينة تذكارات ملكية للبيع بأسعار مخفضة.

كما اصطف سياح وسكان محليون خارج قلعة وندسور اليوم على أمل إلقاء نظرة خاطفة على الكنيسة التي شهدت مراسم الزواج.

وقال بعضهم إنهم يرغبون بشكل خاص في رؤية الزهور التي عرضت خلال الاحتفال.

وجرت مراسم #زواج_الأمير_هاري وميغان أمس السبت في كنيسة تعود إلى العصور الوسطى في قلعة وندسور التي اتخذها 39 ملكا وملكة مقرا لهم منذ عام 1066.

وحضر مراسم الزواج العديد من أفراد الأسرة الملكية والمشاهير وشاهدها ملايين الأشخاص حول العالم عبر شاشات التلفزيون.

وسيعرف العروسان رسميا بلقبي دوق ودوقة ساسكس بعد أن منحتهما الملكة إليزابيث هذين اللقبين.