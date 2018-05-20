لا شهر عسل.. هاري وميغان يعودان للعمل وهذه أولى مهامهما

قرر الأمير هاري وعروسه #ميغان_ماركل تأجيل شهر عسلهما وسيحضران حفل عيد ميلاد الأمير تشارلز والد العريس بعد بضعة أيام فقط من زفافهما التاريخي الذي مزج بين الحديث والتقليدي.

وبعد أن قطع الزوجان عهود الارتباط في كنيسة سان جورج بقصر وندسور في حضور أفراد العائلة المالكة والمشاهير وتحت أنظار ملايين المشاهدين في مختلف أرجاء العالم أمضى #الأمير_هاري وميغان مساء السبت في حفل خاص مع الأصدقاء.

وسيعودان إلى منزلهما في قصر كينزنغتون قبل أن يحضرا أول مناسبة لهما بصفتهما دوق ودوقة ساسكس، وهو عيد الميلاد الـ70 للأمير تشارلز.

ويمثل الحفل الذي سيقام في الهواء الطلق بداية الاحتفالات بعيد ميلاد تشارلز الذي يحل في نوفمبر/تشرين الثاني ويجري فيه تكريمه لانتمائه للجيش ورعايته لجمعيات خيرية تدعمها الأسرة المالكة.

ولم يظهر العروسان صباح اليوم الأحد في الكنيسة عندما توجهت الملكة إليزابيث لحضور القداس.

وحتى الآن لم يعلن عن المكان الذي سيقضي فيها العروسان شهر العسل وتكهنت بعض وسائل الإعلام بأنهما سيذهبان إلى بوتسوانا على الأرجح لزيارة مخيم خاص قضيا فيه بعض الوقت في أغسطس/آب من العام الماضي قبل بضعة أشهر من إعلان خطبتهما.

واشترى هاري ألماسة خاتم الخطبة من بوتسوانا، أكبر منتج للألماس في العالم.

وكان حفل #زفاف_الأمير_هاري (33 عاماً) وهو السادس في ترتيب ولاية عرش بريطانيا على ميغان (36 عاماً) وهي مطلقة وأمها أميركية من أصل إفريقي حفلا لم تشهد العائلة المالكة مثله من قبل.