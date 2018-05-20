مسلم قتلوه ضرباً لاتهامه بذبح بقرة

عمدت حشود من الهندوس إلى ضرب مسلم، اتهموه بذبح بقرة في وسط الهند، على ما أعلنت الشرطة الأحد، في آخر جرائم الاقتصاص الجماعي بخصوص الحيوان الذي يعد مقدساً لدى الهندوس.

وقال الضابط في الشرطة المحلية، أرفيند تيواري، لوكالة "فرانس برس" إن الخياط سراج خان، البالغ من العمر 45 عاماً تعرض لهجوم في ولاية ماديا براديش صباح الجمعة وقتل في موقع الهجوم.

ونقل شاكيل مقبول صديق خان، الذي أصيب في الهجوم إلى المستشفى وهو يعاني من جروح خطرة. وأوضح تيواري "أوقفنا أربعة أشخاص، وهم الآن في الحجز القضائي. نحقق في دوافع الهجوم".

وأشار إلى العثور على لحم ثور مذبوح في موقع الحادث، دون أن يقدم مزيداً من التوضيح.

ويعتبر الهندوس لحم البقر مقدساً، كما يعتبرون ذبح الأبقار أو حيازة واستهلاك لحمها أمراً ممنوعاً في معظم ولايات الهند.

ويعد ذبح الأبقار في ولاية ماديا براديش جريمة عقوبتها السجن سبع سنوات، لكنه جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد في عدة ولايات هندية أخرى.

وفي العامين الأخيرين، قتل أكثر من 12 مواطناً هندياً مسلماً في مختلف أنحاء الهند بعد الاشتباه بأنهم أكلوا لحم بقر أو قاموا بتهريب أبقار، من بينهم فتى ضرب حتى الموت في قطار مزدحم العام الفائت.

ويقول المراقبون إن أعمال العنف ازدادت منذ انتخاب حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) اليميني المتطرف بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في العام 2014.

وتقول منظمات حقوقية إن الناشطين الهندوس ازدادوا جرأة لاقتراف جرائمهم في عهد هذا الحزب.