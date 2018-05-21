دواجن عمرو خالد "ارتقت" بجيب الداعية.. 200 ألف جنيه 

ذكرت صحيفة "الوفد" المصرية أن الداعية المصري، عمرو خالد، تقاضى 200 ألف جنيه، مقابل إعلان الدواجن الذي أثار جدلاً واسعاً، منذ أيام وقام الداعية بحذفه والاعتذار عنه.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة داخل شركة وطنية للدواجن المنتجة للإعلان، إن الشركة بصدد إصدار بيان اعتذار للشعب المصري على إعلان عمرو خالد، والشيف آسيا عثمان الذي أثار غضب المصريين.

وأضافت أن المدير المسؤول للشركة رفض فكرة الإعلان في البداية، ولكن إدارة التسويق أصرت على الفكرة، مؤكدة من خلال مصادرها الخاصة أن الداعية عمرو خالد حصل على مبلغ 200 ألف جنيه مقابل ظهوره في هذا الإعلان.

ووفقاً للصحيفة فقد أكدت مريم الشرقاوي، مدير التسويق بالشركة، أن الشركة قامت بحذف الإعلان بعد 10 دقائق فقط من إذاعته على الصفحة، وذلك بسبب رفض الجمهور له.

وكان الداعية المصري قد أثار غضباً عارماً على مواقع التواصل خلال الأيام القليلة الماضية، بإعلانه عن الدجاج وعقب تصاعد الحملة ضده بادر بتقديم اعتذار مصور في فيديو على صفحته على مواقع التواصل.

وقال خالد في الفيديو: "أنا آسف، خانني التعبير"، موضحاً أنه لم يستغل الدين في الترويج لمنتج، وإن سيرته امتدت على مدى أكثر من 20 عاماً، حقق فيها الإنجازات، والأخطاء على السواء.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد اشتعلت بعد إعلان دواجن ظهر فيه الداعية المصري، وهو يقول "لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يكونوا صح مع الدجاج"، وتابع أن هذا "سيجعل صلاة التراويح وقيام الليل أحلى"، ما اعتبره العديد من المتابعين استغلالاً للدين في مسائل تجارية وترويجية تافهة.

وعمرو خالد تصدر لسنوات عديدة قائمة أكثر الدعاة من ناحية الدخل السنوي في العالم العربي. ووفقاً لمجلة "فوربز العربية" فإن صافي دخل عمرو خالد بلغ 2,5 مليون دولار في العام الواحد.