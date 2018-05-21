خاص.. كيف قضى رائد فضاء مسلم رمضان بعيداً عن الأرض؟

في لقاء حصري وخاص لـ"العربية.نت"، كشف الدكتور شيخ مظفر شكور، تفاصيل إقامته للصلاة ورحلته إلى المحطة الدولية التي كانت حدثا خاصا ومميزا لماليزيا والعالم الإسلامي.

فلم يكن صعود رائد الفضاء الماليزي د. شيخ إلى محطة الفضاء الدولية حدثاً عادياً بالنسبة لماليزيا ولجراح العظام نفسه الذي تم اختياره من بين 12 ألف ماليزي، حيث استدعى صعوده للفضاء اجتماع العلماء من مختلف الدول الإسلامية من أجل تدارس أمر أداء الصلاة والصيام في الفضاء، والذي صادف أواخر شهر رمضان من العام 2007.

د. شيخ كان تاسع رائد فضاء مسلم يصعد للمحطة الدولية، حيث يعد الأمير سلطان بن سلمان أول مسلم يصعد إلى الفضاء عام 1985، إلا أن دكتور شيخ كان أول مسلم يؤدي الصلوات على متن المحطة الفضائية الدولية.