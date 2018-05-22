أمور ملفتة للنظر لم يلحظها كثيرون يوم زفاف الأمير هاري

آلاف الإعلاميين الذين قاموا بتغطية مكثفة للزفاف الملكي البريطاني يوم السبت الماضي، لم يتنبهوا لكثير ملفت للنظر مر فيه مرور غير الكرام إعلامياً، إلا حين دققوا أمس الاثنين بالذات في آلاف اللقطات والصور، وقرأت "العربية.نت" عما ظهر بعضه في عدد من وسائل الإعلام البريطانية أمس واليوم الثلاثاء.

منها أن قصر "كينسينغتون" كان قد طلب من جميع المدعوين ومن دخلوا إلى الكنيسة لحضور عقد الزواج، ترك ما لديهم من هواتف محمولة أو أي جهاز إلكتروني لدى مكتب خاص عند مدخلها، إلا أن المطران مايكل كاري، وهو أميركي من أصل إفريقي، ألقى عظته عن "قوة الحب" في حفل الزفاف، مستعيناً كما نجد في الصورة أدناه، بجهاز iPad كان واضحاً أمامه، ولم يقم بتسليمه عند المدخل.

لم يتنبه الإعلاميون أيضاً، إلى الأميرة شارلوت، ابنة الأمير وليام البالغة 3 أعوام، وكيف مدت لسانها من نافذة سيارة نقلتها ووالدتها من المكان، على طريقة صاحب نظرية النسبية، ألبرت أينشتاين، في صورته الشهيرة، وهما صورتان نراهما معاً في صورة واحدة أدناه أيضاً.

من الملفت للنظر أيضاً، أن العريس #الأمير_هاري، نقل زوجته بعد مراسم الزواج في كنيسة سان جورج والخروج من قلعة وندسور، بسيارته الخاصة، وهي "جاغوار" نموذج 1968 البريطاني التقليدي، إلا أن طرازها الحديث بالقرن 21 هو Jaguar E-type Concept Zero كهربائية. أما الملفت للنظر فيها هو رقم لوحتها، بحسب ما يظهر في صورة تنشرها "العربية.نت" أدناه، ونجد أنه E 19052018 إشارة إلى يوم 19 مايو 2018 تاريخ الزواج.

الانتقال بالسيارة الفضية اللون، كان إلى حفل نظمه والده ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وهو حفل استقبال حضره في Frogmore House أكثر من 200 من المدعوين، طبقاً لما قرأت "العربية.نت" مما ذكره موقع Metro البريطاني، عن رقم اللوحة وعن السيارة التي تم تحويلها إلى كهربائية حديثة، مع أن 50 سنة مضت على إنتاجها.