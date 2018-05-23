إعصار بحر العرب يضرب عُمان واليمن السبت

يتجه إعصار قوي في #بحر_العرب نحو سواحل سلطنة #عمان و #اليمن حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يصل إلى اليابسة يوم السبت.

وقال خبراء الأرصاد الجوية في دائرة الأرصاد الجوية بالهند، اليوم الأربعاء، ان إعصار "ميكونو" سيشتد إلى ما وصفوه بأنه "عاصفة هوجاء شديدة للغاية".

وأضافوا أن الإعصار الآن على بعد 670 كيلومترا قبالة ساحل #صلالة، وهي مدينة ساحلية عمانية جنوبية بالقرب من حدود السلطنة مع اليمن.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تصل العاصفة إلى الساحل صباح السبت، حيث تصل سرعة الرياح إلى 180 كيلومترا في الساعة.

وأعلنت السلطات في سلطنة عمان أنها مستعدة لوصول العاصفة إلى الأرض، محذرة من أنها قد تتسبب في فيضانات وأضرار في المنازل.