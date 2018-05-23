شاهد.. حاكم دبي يفاجئ المتطوعين في وقت الإفطار

فاجأ الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي، المتطوعين، الثلاثاء، حين كانوا يوزعون وجبات الطعام على السائقين قبل وقت الإفطار عند غروب الشمس، حيث يفطر المسلمون خلال شهر #رمضان الكريم.

ويقوم عادة المتطوعون بتوزيع وجبات الطعام على الطرق وتقاطعات المرور، محاولين تجنب ازدحام حركة المرور خلال ساعة الذروة قبل الإفطار مباشرة، وفقاً لما أوردته "جلف نيوز".

بو راشد و متطوعي حملة رمضان أمان في دبي

يزاهم الله خير على تطوعهم 👏🇦🇪#محمد_بن_راشد#علومنا_بالعاميه pic.twitter.com/dgx5u78g2T — Oloumnauae علومنا بالعاميه (@oloumnauae) May 22, 2018

ويظهر شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حاكم دبي أثناء جولته التي قدم خلالها الشيخ محمد تحية للمتطوعين.