شاهد.. حاكم دبي يفاجئ المتطوعين في وقت الإفطار

فاجأ الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي، المتطوعين، الثلاثاء، حين كانوا يوزعون وجبات الطعام على السائقين قبل وقت الإفطار عند غروب الشمس، حيث يفطر المسلمون خلال شهر #رمضان الكريم.
وما أروع ما قلته الشيخ محمد بن راشد @HHShkMohd … "إذا كانت نظرتك إيجابية رأيت في التحديات فرصاً وفي المستقبل نجاحاً وفي الناس طاقات ومواهب". #رمضان_امان_معنا_رمضان_بلا_حوادث #رمضان #الامارات #رمضان_أمان7 #محمد_بن_راشد pic.twitter.com/JPv2w0Y91N— الشيخ الأخضر (@greensheikh) May 22, 2018
ويقوم عادة المتطوعون بتوزيع وجبات الطعام على الطرق وتقاطعات المرور، محاولين تجنب ازدحام حركة المرور خلال ساعة الذروة قبل الإفطار مباشرة، وفقاً لما أوردته "جلف نيوز".
بو راشد و متطوعي حملة رمضان أمان في دبي— Oloumnauae علومنا بالعاميه (@oloumnauae) May 22, 2018
يزاهم الله خير على تطوعهم 👏🇦🇪#محمد_بن_راشد#علومنا_بالعاميه pic.twitter.com/dgx5u78g2T
ويظهر شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حاكم دبي أثناء جولته التي قدم خلالها الشيخ محمد تحية للمتطوعين.