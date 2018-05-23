عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

شاهد.. حاكم دبي يفاجئ المتطوعين في وقت الإفطار

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

فاجأ الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي، المتطوعين، الثلاثاء، حين كانوا يوزعون وجبات الطعام على السائقين قبل وقت الإفطار عند غروب الشمس، حيث يفطر المسلمون خلال شهر #رمضان الكريم.

ويقوم عادة المتطوعون بتوزيع وجبات الطعام على الطرق وتقاطعات المرور، محاولين تجنب ازدحام حركة المرور خلال ساعة الذروة قبل الإفطار مباشرة، وفقاً لما أوردته "جلف نيوز".

ويظهر شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حاكم دبي أثناء جولته التي قدم خلالها الشيخ محمد تحية للمتطوعين.

كلمات دالّة

#رمضان, #حاكم دبي, #محمد بن راشد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر