صورة "محرجة" لميغان ماركل.. وشركة ألمانية تعتذر

اعتذرت شركة صناعة حلويات ألمانية لنشرها صورة على "تويتر" لحلوى مغطاة بالشوكولاتة على شكل العروس ميغان ماركل في زفافها للأمير البريطاني هاري.

وقدم متحدث باسم شركة ديكمان التي تصنع حلوى "المارشميللو" المغطاة بالشوكولاتة وهي شهيرة في ألمانيا خاصة بين الأطفال، اعتذارا عن صورة تشبه ماركل وهي من أصول إفريقية أميركية، في شكل حلوى مغطاة بالشوكولاتة وترتدي تاجا وفستانا أبيض وتحمل زهور الزفاف.

وحذفت الشركة التغريدة لكن صحيفة بيلد الألمانية الشهيرة استطاعت إعادة طباعتها الأربعاء، ما صعد من الجدل.

وارتبطت الحلوى في الماضي بالعنصرية إذ كانت تعرف على نطاق واسع في ألمانيا منذ نحو 20 عاما باسم "قبلة الزنجي".

وقال المتحدث باسم الشركة بيرند روسلر أمس الثلاثاء إن الصورة كانت "غبية ومحرجة،" حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.