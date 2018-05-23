لاعب مع محمد صلاح في ليفربول يسأله لماذا لا يبتسم للهدف

كانت لنجم الكرة المصري #محمد_صلاح وصديقه الكرواتي المقرّب Dejan Lovren اللاعب معه في نادي "ليفربول" الإنجليزي، جلسة دردشة أمس الثلاثاء، استمرت 10 دقائق، وسجلها النادي في فيديو اطلعت عليه "العربية.نت" في موقعه الإلكتروني، كما وجدته في "يوتيوب" مترجماً باحتراف إلى العربية وجاهزاً للعرض، وفي الدردشة مازح كل لاعب صديقه، وتطرق معه فيها لشؤون عدة، ثم فاجأه اللاعب الكرواتي بسؤال غريب: "لماذا لا تبتسم حين تسجيلك للهدف"؟

في الجلسة التي يبدو أنها كانت في مقر النادي، المعروف بلقب The Reds لارتداء لاعبيه قمصاناً حمراء اللون، اعترف صلاح أن أصعب مباراة لعبها فريقه في مسابقة دوري أوروبا هذا العام، كانت أمام "مانشستر سيتي" في دور الثمانية، وفيها سجل صلاح هدف "ليفربول" الأول، حاملاً فريقه للفوز 2-1 على خصمه.



"لماذا لا تبتسم"؟

وأثناء الدردشة تذكر نجم الكرة المصري مواقف طريفة كانت له مع صديقه الكرواتي في معسكر "ليفربول" الأخير بمدينة "ماربيا" في الجنوب الإسباني، وكيف اختلفا مرة عمن يدفع فاتورة وجبة غداء تناولاها مع آخرين في مطعم بالمدينة، فقال له "لوفرين" مازحاً: "أنت عرضت أن تدفعها، لكن الذي دفع هو أنا" ثم عادت بهما الذاكرة إلى كيف تم الدفع والتسديد.

وعبّر "لوفرين" لصلاح في الجلسة عن استغرابه في أن صديقه المصري لا يبتسم حين يسجل الهدف بمرمى الخصم، بل فقط يشرّع يديه، لذلك سأله ما السبب، فكان الجواب غير مفهوم تماماً من صلاح، بل قهقهات شاركه بها صديقه المدافع في "ليفربول" بحسب ما نسمع في فيديو تعرضه "العربية.نت" للدردشة، وفيها نجدهما يمضيان إلى ما ينتظره الملايين في معظم العالم حالياً، وهي المباراة التي سيلعبها "ليفربول" السبت المقبل في كييف عاصمة أوكرانيا، على نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام فريق خطير وشهير بنجومه الكرويين، هو "ريال مدريد" الإسباني، والمشاهد للفيديو المرفق سيطلع على رأي صلاح وصديقه بتلك المباراة الحاسمة.

"سنساعد صلاح بالتأكيد على تحقيق هذا الحلم"

واللاعب "ديان لوفرين" البالغ 28 سنة، متفائل جداً بصلاح، فيوم الاثنين الماضي، وأمس الثلاثاء أيضاً، تحدث إلى بعض الصحافيين عن صديقه "مو صلاح" ووصفه بأنه "أفضل اللاعبين في العالم حالياً إلى جانب كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي" وقال عن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا: "إذا فزنا، فسيكون (صلاح) بلا شك أحد المتنافسين على الجائزة" في إشارة إلى جائزة "الكرة الذهبية" التي ذكر أنه تحدث بشأنها إلى صلاح، فشرح أنه لا يزال في مرحلة مبكرة.

قال اللاعب الكرواتي أيضاً: "سنساعد صلاح بالتأكيد على تحقيق هذا الحلم، فهو لاعب يتمتع بالجودة، والتجربة ذات المستوى العالمي بالفعل" ثم أثنى على أداء نجم الكرة المصري، من "أنه هادئ، ويستحق كل الفضل وكل هدف يسجله" وفق تعبيره.