ما السؤال الذي رفض والد ميغان ميركل الإجابة عنه؟

بعد 4 أيام من زواج ابنته شوهد توماس #ماركل، والد ميغان زوجة الأمير هاري، وهو يتناول وجبة الغداء في مطعم صيني بولاية #كاليفورنيا الأميركية مع أحد الأصدقاء.

ورفض توماس الإدلاء بأية تصريحات للصحافيين الذين رصدوه في الموقع، كما رفض الإجابة عن سؤال يتعلق بابنته وهل تحدث معها بعد الزواج.

وكان توماس ماركل من المفترض أنه أجرى جراحة في القلب الأسبوع الماضي، وقد تعافى، وعبر الحدود من مكان إقامته في روساريتو بالمكسيك، إلى المطعم الصيني يينغ لي في #أميركا.

وقد تناول الرجل البالغ من العمر 73 عامًا ومرافقه الغداء بسمك الجمبري والخضار مع الليمون والبرتقال.

وقد رصدت صور عدة الرجل يترجل من السيارة التي كان يقودها مرافقه إلى المطعم.