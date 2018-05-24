هذا ما حدث عندما أخفى أميركي مسدسه في فرن

أصيب أميركي بجروح خطرة بالرصاص بعدما خبأ مسدسه في فرن مطبخه الذي أدارته زوجته من دون أن تعلم بوجوده في داخله، على ما ذكرت صحيفة في ولاية #أوهايو.

وخبأ #روبن_غارلوك المقيم في مدينة وارن مسدسه في الفرن بسبب قدوم أطفال إلى منزله، على ما أوضح الشرطي واين ماكي إلى صحيفة "ذي فينديكايتر".

وأوضحت الصحيفة أن زوجة غارلوك شغلت الفرن بعد ذلك لإعداد الطعام.

وبسبب الحرارة انطلقت رصاصة أولى من المسدس فهب غارلوك لينتشل المسدس الحامي جدا فانفجرت الذخائر بداخله.

وأصيب الرجل البالغ 44 عاما في الكتفين برصاصتين وشظايا رصاص.

وخلافا للفكرة السائدة في الولايات المتحدة بأن السلاح يفيد في الدفاع عن النفس، ثبت أن خطر وقوع جريمة قتل أعلى بثلاث مرات في المنازل التي تتوافر فيها أسلحة مقارنة بتلك الخالية منها.

