السفير البريطاني يعلم مواطنيه كيف يلفظون اسم محمد صلاح

بث السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، فيديو في موقع السفارة، توجه فيه إلى مواطنيه، وبشكل خاص المشجعين منهم لفريق "ليفربول" بكرة القدم، يعلمهم فيه كيف يلفظون اسم النجم المصري للفريق، #محمد_صلاح، بطريقة سليمة، طالباً عدم لفظه "مو ساليه" بل مو صلاح، كما يلفظه العرب تماماً.

مع السفير، ظهر في الفيديو عاملون مصريون بالسفارة، ونطقوا أيضاً اسم النجم الكروي، في خطوة من البعثة الدبلوماسية البريطانية لشد الهمم وتشجيع "ليفربول" المقرر أن يلعب هذا السبت مباراة حاسمة في مدينة كييف، عاصمة أوكرانيا، ضد نظيره "ريال مدريد" الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

السفير كاسن، كتب أيضاً "تغريدة" في حسابه التويتري، أخبر فيها مواطنيه أن السفارة أصدرت بياناً عاجلاً عن اللاعب، هو نطق الاسم بشكل صحيح، بحسب ما نرى أيضاً في فيديو مرفق، تعرضه "العربية.نت" الآن مترجماً، ومدته 60 ثانية تقريباً، وهو في "يوتيوب" أيضاً، إلا أن صداه لم يصل بعد إلى الإعلام البريطاني، وقد يتلقفوه في أي لحظة، لأن مباراة السبت خاطفة للأضواء في بريطانيا على كل صعيد.