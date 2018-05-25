رونالدو: محمد صلاح لا يشبهني هو قصير وأنا طويل 

تحدث كريستيانو رونالدو، نجم فريق "ريال مدريد" بكرة القدم، عن مقارنته بنظيره محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق "ليفربول" البريطاني، المقرر أن يلعب هذا السبت مباراة حاسمة مع "ريال" بمدينة كييف، عاصمة أوكرانيا، في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال إن صلاح "لا يشبهني، بل نختلف تماماً"، وفق تعبيره أمس لقناة تلفزيونية رياضية في البرتغال، وانتقلت إلى معظم الإعلام العالمي تقريباً.

شرح وقال في المقابلة التي استمرت نصف دقيقة فقط: "ألعب بقدمي اليمنى وهو لاعب أعسر. أنا طويل وهو قصير نسبياً، كما أجيد ضربات الرأس، أما هو فلا (..) دائماً تتم مقارنتي بلاعبين آخرين، علماً أني مختلف عن أي لاعب آخر، وكذلك محمد صلاح يختلف عن غيره من اللاعبين"، بحسب ما نسمعه في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" الآن عن مقابلته القصيرة، والتي جاءت عشية المباراة التي ينتظرها الملايين في معظم العالم.

"أدى موسماً رائعاً مع ليفربول"

ولم ينسَ "الدون" أن يشيد في الوقت نفسه بنجم الكرة المصري، فقال إنه "أدى موسماً رائعاً مع ليفربول، سواء بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، ولننتظر السبت لنرى ماذا سيحدث (..) أنا متحمس دائماً سواء عندما فزت باللقب الأول لدوري الأبطال أو في المناسبات الأخرى، لأنها بطولة مهمة للغاية والأقوى على مستوى الأندية".

تابع وقال: "أنا جاهز ومتحمس مثل باقي زملائي لهذه المعركة، فهي فرصة جديدة للفوز بهذا اللقب. نستعد بكل جدية، فالتتويج بدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي سيكون إنجازاً رائعاً لا يتخيله أحد، وحلمنا السبت أن نخرج فائزين باللقب"، وأوضح أنه تغير كثيراً عن بدايته "سواء بأسلوب لعبي، وجهي وجسدي والخبرات، ولكن ما لم يتغير هو حبي لكرة القدم وعملي الجاد والرغبة، وسيكون الحلم كبيراً إذا فزت بدوري الأبطال للمرة الخامسة في تاريخي خلال آخر 10 سنوات".

رد من محمد صلاح

وقال أيضاً: "سيذكرني التاريخ دائماً لأني فزت ببطولات مهمة، وحققت الكثير من الأرقام القياسية، وأنا أسعى دائما لتحسين مستواي، والاستمرار في الملاعب لسنوات قليلة قادمة لمواصلة تحقيق الأرقام المميزة، لذا أحب اللعب في دوري أبطال أوروبا"، وفق تعبيره.

وسريعاً رد محمد صلاح في مقابلة سريعة على ما قاله رونالدو، ونرى معظمها في فيديو مرفق، وفيه نترك لقارئ "العربية.نت" أن يستمع إلى ما قاله النجم الكروي المصري، لأنه يتحدث باللغة العربية.