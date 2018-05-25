صيام محمد صلاح يشغل محبيه.. واللاعب يؤكد "لن أفطر"

بعد العديد من الصور التي تم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاعب المصري العالمي، #محمد_صلاح، أثناء التدريبات مع فريقه #ليفربول ، والتي بدا فيها صلاح متعباً، وفي الوقت الذي يترقب الملايين حول العالم اللقاء النهائي الذي سيجمع بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، مساء السبت المقبل، في العاصمة الأوكرانية كييف، انشغل محبو نجم ليفربول بـ "صيامه".

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وفي حين علق الكثيرون على مسألة التعب الذي بدا على اللاعب الفرعوني خلال التدريبات، معتبرين أن السبب يعود إلى صيامه، أكدت تقارير صحافية أن صلاح لن يفطر في يوم نهائي #دوري_أبطال_أوروبا أمام #ريال_مدريد رغم أهمية المباراة بالنسبة له.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن صلاح قرر عدم الإفطار يوم السبت القادم، الذي سيشهد نهائي الأبطال.

وكان صلاح أعلن أكثر من مرة أنه يصوم كل رمضان إرضاء لله، الذي أوصله لهذا النجاح، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام بريطانية ورياضية.